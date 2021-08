’Brooklyn Beckham krijgt eigen kookshow’

Hoewel Brooklyn vooral voor de lol kookt en geenszins pretendeert een volwaardige chef-kok te zijn, vinden zijn volgers het vooral leuk dat hij op zijn eigen manier kookt en het niet te ingewikkeld maakt. „Je ziet dat hij koken leuk vindt en natuurlijk overkomt. Hij gaat steeds een stapje verder en krijgt zo nu en dan weleens tips van Gordon Ramsay, met wie zijn familie goed bevriend is. David en Victoria vinden het mooi om hem zo bezig te zien en hopen voor hem dat er zakelijks iets uit voort komt”, aldus een bron.

Vader David is gek op goed eten en heeft in zo’n beetje alle hoogstaande restaurants ter wereld gegeten. „Dat doet hij niet om ’posh’ over te komen, maar echt omdat hij het vakmanschap van chef-koks waardeert. Wat chefs op hoog niveau doen is te vergelijken met topsport en dat is waar David zo’n respect voor heeft.”