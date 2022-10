André Hazes deelt eerste beelden docu: ’Als ik nu niet meer wakker word, vind ik het echt helemaal prima’

„Tot een jaar geleden heb ik altijd geroepen dat ik niet verslaafd ben”, deelt André Hazes de kijker mee in de documentaire. „Nu durf ik wel te zeggen dat ik echt een heel fucking groot probleem had.” Nóg heftiger is de manier waarop hij zichzelf uit als het hem blijkbaar allemaal even te veel is geworden: „Als ik nu niet meer wakker word, vind ik het echt helemaal prima.”

In de serie is een zelfreflecterende en kritische André zichtbaar, aldus de aankondiging van Videoland. „De oorspronkelijke intentie van de documentaire was het verhaal te vertellen van de opstart van André Hazes tijdens corona richting zijn De avond van je leven in Ahoy 2021. Toch liep het leven net even anders. Ik kreeg de kans om André van heel dichtbij te volgen, ook tijdens zijn burn-out en struggle met verslavingen. Dit zorgt voor een eerlijk, intiem en uniek document waarbij de kijker een André te zien krijgt die ze nog niet kennen”, verklaart documentairemaker Cheeru Mampaey

De vijfdelige documentaireserie André Hazes is vanaf 20 oktober in zijn geheel te zien op Videoland en gaat op 19 oktober in première bij Tuschinski in Amsterdam.