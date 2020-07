Def P overweegt te stoppen met optreden

Eigenlijk zou in april het nieuwe album van Def P uitkomen gevolgd door een tour langs de Nederlandse clubs. Vanwege het coronavirus stelde de rapper de feestelijke release in de Melkweg uit naar september maar ook die datum is niet haalbaar, mede omdat Def weigert om voor een zittend publiek op te treden.

„We mochten al niet meer roken, blowen, crowdsurfen of stagediven in zalen, maar als het er straks op neerkomt dat mijn publiek op stoeltjes moet gaan zitten die anderhalve meter van elkaar af staan ben ik er klaar mee. Dat is net zo spannend als alcoholvrij bier drinken, geluidloos juichen en daarna een plastic opblaaspop n**ken. Sorry hoor, dan houd ik de eer liever aan mijzelf. Laat mij maar schilderen”, zo schrijft Def op Facebook.

Schor als een paard

„Daarbij heb ik de laatste vijf jaar eerlijk gezegd ook ernstige stemproblemen die maar niet over willen gaan. Vaak heb ik na een half nummertje rappen al een stem zo schor als een paard, wat het erg lastig maakt een lange show goed vol te houden. Als ik de hele situatie zo bekijk vermoed ik dus dat dit mijn laatste tour wordt”, concludeert hij.

Def brengt zijn album Gevat in 16 Bars nu zonder feest op 18 september uit. De geplande release-avond schuift hij naar begin 2021, wat volgens hem dan meer ’een soort afscheidsfeestje’ zal worden. De rapper wil nog wel ’af en toe een plaatje maken’. „Naast tekenen en schilderen vind ik muziek maken nog altijd één van de leukste en mooiste dingen die bestaan, dus we houden contact.”