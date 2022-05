Robbie Williams gaat zichzelf spelen in biopic

De 48-jarige zanger zou het nieuws volgens de Britse krant The Sun zelf hebben gebracht in het Australische Melbourne, waar de film momenteel ook wordt opgenomen. De voormalige Take That-zanger vertelde het vorige week tijdens een concert in de Rod Laver Arena aan het publiek: „Ik weet niet wie mij gaat spelen als ik jonger ben, maar ik weet wel wie mij speelt als ik ouder ben. Jullie kijken naar hem.”

Afgelopen maart meldde de Britse krant The Mirror dat Williams en filmmaker Michael Gracey moeite zouden hebben om een acteur te vinden die de jongere Williams kan spelen. „Michael en Robbie hebben top secret audities gehouden om een acteur te vinden die de jonge versie van Robbie kan spelen”, zei een bron tegen The Mirror. „Robbie is echt verbaasd hoe moeilijk die zoektocht en het verdere project is. En nu maakt hij zich zorgen dat het misschien wel nooit gaat lukken om de film op het witte doek te krijgen.”

Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend.