Tortelduifjes genomineerd voor Musical Award

De twee werden bij William thuis verrast met het goede nieuws door Irene Moors van Life4You. 'Wat tof!' riep Noortje spontaan toen ze las dat ze twee keer in de categorie Aanstormend Talent werd genoemd.

Mary Poppins heeft een recordaantal nominaties gekregen voor de John Kraaijkamp Musical Awards 2010. De musical werd maar liefst vijftien keer genomineerd. De vorige recordhouder was Ciske de Rat in 2008 met dertien nominaties.

Hieronder volgen alle nominaties voor de Musical Awards, die op 7 juni worden uitgereikt:

Vrouwelijke hoofdrol in een grote musical: Brigitte Heitzer ( All Shook Up), Mariska van Kolck ( Chicago), Lone van Roosendaal ( Mamma Mia!), Sophia Wezer ( Amandla! Mandela).

Vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical: Annick Boer ( Ja Zuster, Nee Zuster), Heddy Lester ( Dromen zijn bedrog), Vera Mann ( Dromen zijn bedrog), Suzan Seegers ( Urinetown).

Mannelijke hoofdrol in een grote musical: Peter Bolhuis ( Amandla! Mandela), René van Kooten ( All Shook Up), Rutger Le Poole ( Mamma Mia!), William Spaaij ( Mary Poppins).

Mannelijke hoofdrol in een kleine musical: René van Kooten ( Urinetown), Jamai Loman ( Urinetown), Zjon Smaal ( The Full Monty), Remco Vrijdag ( Dromen zijn bedrog).

Vrouwelijke bijrol in een grote musical: Cindy Bell ( Hairspray), Maike Boerdam ( Mary Poppins), Anouk van Nes ( Mamma Mia!), Marjolijn Touw ( Mary Poppins).

Vrouwelijke bijrol in een kleine musical: Ellen Evers ( The Full Monty), Bettina Berger ( The Full Monty), Dorien Haan ( Ja Zuster, Nee Zuster), Jelka van Houten ( Dromen zijn bedrog).

Mannelijke bijrol in een grote musical: Hugo Haenen ( Mary Poppins), Peter Lusse ( Chicago), Joey Schalker ( All Shook Up), Marcel Visscher (Hairspray).

Mannelijke bijrol in een kleine musical: Vincent de Lusenet ( The Full Monty), Han Oldigs ( The Full Monty), Han Oldigs ( Urinetown), Zjon Smaal ( Urinetown).

Aanstormend talent: Noortje Herlaar ( Mary Poppins), Noortje Herlaar ( Urinetown), Esmee van Kampen ( Hairspray), Joël de Tombe ( Dromen zijn bedrog).

Beste regie: Carline Brouwer (All Shook Up), Paul van Ewijk (The Full Monty), Richard Eyre & James Powell (Mary Poppins), Frank Lammers (Dromen zijn bedrog).

Beste choreografie: Matthew Bourne & Stephen Mear (Mary Poppins), Anthony van Laast (All Shook Up), Daan Wijnands (Urinetown).

Beste decorontwerp: Bob Crowley (Mary Poppins), Carla Janssen Höfelt (All Shook Up), Niels Mathot (The Full Monty).

Beste kostuums/pruiken/make-up: Bob Crowley (Mary Poppins), Harold Mertens & Arno Bremers (Hairspray), Sjoerd Didden (All Shook Up), Maya Schröder (Amandla! Mandela).

Beste lichtontwerp: Howard Harrison (Mary Poppins), Coen van der Hoeven (Amandla! Mandela), Uri Rapaport (Dromen zijn bedrog), Andrew Völler (All Shook Up).

Beste geluidsontwerp: Marc Bayens (Dromen zijn bedrog), Jeroen ten Brinke (All Shook Up), Paul Groothuis (Mary Poppins).

Beste script: Fred Ebb & Bob Fosse (Chicago), Julian Fellowes (Mary Poppins), Dick van den Heuvel & Sjoerd Kuyper (Dromen zijn bedrog).

Beste liedteksten: Marc Shaiman & Scott Wittman (Hairspray), Fred Ebb (Chicago), Richard M. Sherman, Robert D. Sherman, George Stiles & Anthony Drewe (Mary Poppins).

Beste muziek/arrangementen: Richard M. Sherman, Robert D. Sherman, George Stiles & Anthony Drewe (Mary Poppins), Jeroen Sleyfer (All Shook Up), Jan Tekstra (Dromen zijn bedrog)

Beste vertaling/bewerking: Martine Bijl (Mary Poppins), Allard Blom (The Full Monty), Jurrian van Dongen (Urinetown).