Nicolette Kluijver: Robinson dan maar op Texel?

Presentatrice Nicolette Kluijver maakt er het beste van in deze tijden en neemt momenteel een dierenserie voor kinderen op. Ⓒ Nick van Ormondt

Amsterdam - Normaal gesproken zou Nicolette Kluijver in deze tijd van het jaar druk in de weer zijn met de voorbereidingen voor Expeditie Robinson. Het is echter maar de vraag of het programma gemaakt kan worden. De presentatrice zou dat jammer vinden, maar is er 'niet rouwig om’ als het niet lukt.