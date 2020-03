Katy Perry is in verwachting

„Zo blij dat ik ’m niet meer in hoef te houden”, schrijft ze op Twitter bij de video, refererend aan haar buikje. Katy (35) wordt voor de eerste keer moeder.

Donderdag ging ook haar nieuwe clip Never Worn White in première op YouTube. Aan het einde van de video wordt het nieuws ook bevestigd, want dan is te zien hoe de zangeres met haar handen over haar buik wrijft.