De biecht van een non

Carolina Dijkhuizen is door schade en schande wijs geworden. De 33-jarige zangeres/musicalactrice, die na haar rol in The Lion King een flinke burn-out kreeg, zal er alles voor doen om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt. Momenteel staat ze zes keer per week op de planken als Deloris is de productie Sister Act, maar te veel zal het haar niet worden. „Ik trap nu gelijk op de rem.”