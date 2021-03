Viktor Verhulst presenteert nieuw seizoen Temptation Island: Love or Leave

Monica presenteerde samen met Kaj Gorgels het eerste seizoen met enkel Nederlandse koppels. In de nieuwe reeks gaan wederom ook Belgische deelnemers onderzoeken of ze wel met de juiste partner zijn.

Viktor heeft zin om het programma deze zomer te gaan opnemen. „Temptation Island is al jaren een iconisch programma op de Nederlandse en Vlaamse televisie, een programma waarvan ik alle voorgaande seizoenen heb gekeken. Daarom ben ik erg blij dat ik deze nieuwe variant samen met Monica mag presenteren. We gaan er een mooi seizoen van maken, dat weet ik zeker”, laat hij weten.

Anders dan in de reguliere versie van Temptation Island en de VIPS-editie onderzoeken koppels niet of ze de verleiding kunnen weerstaan maar testen ze of ze wel de ware zijn voor elkaar. In plaats van verleiders zijn er singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie met wie ze op date gaan. De nieuwe versie is vergelijkbaar met de Amerikaanse Temptation Island.