Oostenrijkse prinses Maria Galitzine (31) overleden

De in Luxemburg geboren Maria Singh, zoals ze na haar huwelijk heette, stierf slechts enkele dagen voor haar 32e verjaardag. De dochter van prinses Maria-Anna en prins Piotr Galitzine stamt af van Karel I, de laatste keizer van Oostenrijk en, als Karel IV, de laatste koning van Hongarije

Als kind ging ze naar school in Moskou, waarna ze later student werd aan het College of Art & Design in Brussel. De prinses woonde tot haar dood in Houston met haar echtgenoot, chefkok Rishi Roop Singh. Het stel, dat in september 2017 trouwde, werd twee jaar geleden ouders van zoon Maxim.