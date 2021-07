’RTL Boulevard denkt na over locaties’

Meerdere bronnen zeggen dat RTL heeft besloten om ook de aankomende uitzendingen, in ieder geval de komende dagen, niet vanaf het Leidseplein te presenteren. Zondag gaat de uitzending zelfs helemaal niet door. Mocht een andere locatie gevonden zijn, zal waarschijnlijk niet bekend worden gemaakt waar deze zich bevindt.

Het team van RTL Boulevard krijgt zondagavond rust, zo maake RTL Nederland bekend. Hoewel het dankzij extra veiligheidsmaatregelen mogelijk zou zijn om weer gewoon vanaf het Leidseplein in Amsterdam uit te zenden, is ervoor gekozen de talkshow te laten vervallen.

De studio werd zaterdag ontruimd vanwege ’ernstige dreiging’. De politie Amsterdam noch de gemeente Amsterdam kan op dit moment bevestigen dat de studio van Boulevard inderdaad naar een andere, nog onbekende geheime locatie verhuist. Volgens een woordvoerder van RTL is er nog geen definitief besluit genomen.

Afgelopen dinsdag werd Peter R. de Vries kort na de uitzending van het programma neergeschoten op straat. Of de nieuwe bedreiging daarmee te maken heeft, is niet bekend.

’Verschrikkelijk geraakt’

Frits Barend, tot 2006 dagelijks op RTL4 te zien met collega Henk van Dorp in het discussieprogramma Barend & Van Dorp, voelt zich „radeloos en reddeloos” bij de berichtgeving over de aanslag op Peter R. de Vries en de extra beveiliging voor de Boulevardstudio. „We zijn allebei sprakeloos en verschrikkelijk geraakt hierdoor.”

In december 2000 kreeg het duo Barend en Van Dorp zelf te maken met buitensporig geweld in hun talkshow, toen tien leden van Hells Angels Holland de studio in Hilversum binnenvielen.

„Dit komt bij mij, en ook bij Henk, weer hard terug”, reageert Frits Barend vanuit Otterlo op de Veluwe, waar hij drie maanden op een vakantiepark verblijft voor de Droomzomer; een programma op locatie over en met sport. Een stuk vrediger dan de situatie ruim 20 jaar geleden, toen de leden van de ’motorclub’, die boos waren dat ze in de talkshow criminelen waren genoemd, rake klappen uitdeelden.

„Het was afgelopen met de open sfeer die wij tot dan toe altijd hadden. Iedereen kon ons voor die tijd benaderen, het was allemaal heel ontspannen. Na dat incident werd iedereen geregistreerd en gefouilleerd. Henk en ik kregen beveiliging. Later werd dat gelukkig weer afgeschaald, want het heeft een grote impact op je gezin.”

Frits Barend was bij RTL Boulevard een paar keer te gast in de studio op het Leidseplein. „’Goh wat leuk’, zei ik toen nog. ’Dat dat gewoon kan hier, zo midden in Amsterdam’.” Naïef misschien, maar Barend blijft geschokt dat dit is gebeurd: „Pim Fortuyn, Theo van Gogh, en nu weer deze aanslag op Peter. Het waren echt niet mijn beste vrienden, maar het is democratisch onaanvaardbaar dat iemand wordt bedreigd om het werk dat hij doet.”

De verwachting van Frits Barend is dat de Boulevardstudio verhuist naar Hilversum, waar hij op het Mediapark beter beveiligd kan worden. „Maar met deze, wat men noemt Mexicaanse toestanden, lijkt de EBI in Vught of de Bunker in Osdorp een nog betere keuze.”