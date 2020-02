Sterren reageren op overlijden Kirk Douglas

Steven Spielberg laat in een verklaring aan Amerikaanse media weten het „vaderlijke advies” van Douglas te gaan missen. „Kirk heeft zijn filmstercharisma tot aan het einde van zijn mooie leven behouden, en ik voel me vereerd dat ik een klein deel uitmaakte van zijn laatste 45 jaar”, aldus de filmmaker.

Douglas’ tegenspeelster uit For Love or Money uit 1963 Mitzi Gaynor (88) twittert: „Bravo Kirk voor een geweldig leven. Dank dat je je geweldige talent met ons allemaal hebt gedeeld. De film die we samen hebben gemaakt heeft een speciaal plekje in mijn hart.”

Icoon

Het Walt Disney Museum deelt bij een condoleancebericht aan de familie een foto van Kirk en Walt, die samenwerkten aan de film 20,000 Leagues Under the Sea uit 1954.

William Shatner en Rob Reiner prijzen Douglas op Twitter als een icoon, en George Takei looft de inzet van de acteur voor verschillende goede doelen.

Ook diverse organisaties uit de filmindustrie staan woensdag stil bij de dood van de acteur. The Academy deelde een quote van Douglas waarin hij vertelt over zijn eerste optreden, waarna hij „zijn eerste Oscar” kreeg in de vorm van een ijsje van zijn vader. De Oscarorganisator schrijft daarbij: „Vaarwel aan een Hollywoodlegende.”

Actrice Gabrielle Carteris laat namens acteursvakbond SAG-AFTRA weten: „Met zijn enorme cv heeft hij een onuitwisbare stempel gedrukt op de filmwereld, maar zijn levenslange stille steun aan goede doelen heeft nog meer impact gemaakt.”

Trumbo

Carteris en verschillende anderen staan in hun condoleances ook stil bij de gedurfde actie van Douglas om schrijver Dalton Trumbo in te huren voor zijn film Spartacus uit 1960. Trumbo stond op de beruchte zwarte lijst in Hollywood omdat hij weigerde voor een commissie te verschijnen om vragen over zijn band met de communistische partij te beantwoorden.

Kirk Douglas laat zijn 100-jarige vrouw Anne achter, zijn zoons Michael, Joel en Peter en verdere familie, onder wie schoondochter Catherine Zeta-Jones.