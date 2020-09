Ray J vraagt toch scheiding aan

De twee, die samen te zien waren in realityserie Love & Hip Hop: Hollywood, waren vier jaar getrouwd en hebben twee kinderen: dochter Melody Love van tweeënhalf en zoon Epik Ray, die begin dit jaar werd geboren. In mei diende Princess Love de scheidingspapieren in bij een rechtbank in Los Angeles, maar de twee besloten het toch nog een keer te proberen.

Ray J is het jongere broertje van zangeres en actrice Brandy Norwood, bekend vanhaar duet The Boy Is Mine met Monica en de serie Moesha. Ray werd bij het grote publiek bekend toen er in 2007 een sekstape van hem en Kim Kardashian uitlekte.