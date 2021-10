’Slalom’: skitraining op een hellend vlak

Charlène Favier debuteert als speelfilmregisseur met het Franse Slalom, een drama dat veelal het perspectief van de 15-jarige Lyz (Noée Abita) kiest. Ver weg van huis en met ouders die in beslag worden genomen door hun eigen leven, zoekt zij wankelend naar zichzelf en haar plek in de wereld.

Geen wonder dat ze opkijkt tegen de gewezen skikampioen (Jérémie Renier) die haar traint en coacht. En die haar maken en breken kan. Freds kritiek doet haar ineenkrimpen, z’n lovende woorden doen haar groeien.

Grenzen voorbij

Fysiek is hun contact ook: als hij Lyz laat voelen welke spieren zij moet spannen of haar geblesseerde knie onderzoekt. Alleen gaat hij daarbij steeds meer grenzen over, al is zij zich daarvan aanvankelijk nauwelijks bewust Tot hij in de auto plots haar hand in zijn kruis duwt: „Moet je voelen wat je met me doet!”

Misbruik in de sport was er al lang voordat #MeToo daar gewag van maakte. Ook deze film heeft diepere wortels: want hoewel niet autobiografisch, is Slalom geïnspireerd op persoonlijke ervaringen van Favier. Ze mengt daarbij onthutsend realisme met de soms dromerige blik van Lyz, die steeds verder klem wordt gezet. Tot zij zich aan zijn wurggreep weet te ontworstelen, een overwinning waar geen ski-zege tegenop kan.

✭✭✭✩