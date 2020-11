Scheiding Cardi B en Offset officieel van de baan

Cardi B had in september scheiding aangevraagd van Offset, maar kwam later terug op die beslissing. Ze legde toen haar keuze om verder te gaan met Offset uit in op Instagram. „Het is heel erg moeilijk om niet met je beste vriend te kunnen praten”, zei ze toen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Cardi B besluit om toch verder te gaan met haar man, met wie ze de 2-jarige dochter Kulture heeft. In 2018 ging het koppel al uit elkaar. Ook toen zou Offset zijn vreemdgegaan. Kort na de aangekondigde breuk werden de twee echter alweer samen gespot.