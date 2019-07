Monaco-bruid moest ’even wennen’ aan vorstenfamilie

Prinses Stéphanie had vorige week dochter Camille Gottlieb, zoon Louis Ducruet en haar aanstaande schoondochter, Marie Hoa Chevallier, meegenomen naar het Fight Aids Monaco-gala. De jongste zus van prins Albert is naar eigen ’bloednerveus’ voor het huwelijk van haar enige zoon, aanstaande zaterdag. Ⓒ Hollandse Hoogte

PRINSES STÉPHANIE is naar eigen zeggen ’bloednerveus’ voor morgen. Dan trouwt haar enige zoon LOUIS DUCRUET (26) in het bijzijn van de hele vorstenfamilie in de kathedraal van Monaco, de plek ook waar haar beide ouders PRINS RAINIER en PRINSES GRACIA een laatste rustplaats vonden.