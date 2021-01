Dochters Kristen Bell mogen niet opscheppen over Frozen

In zijn podcast Armchair Expert bespreekt Dax met zijn gast Justin Timberlake de angst dat hun kinderen anders worden behandeld omdat ze beroemde ouders hebben. De acteur herinnert zich dat hij met één van zijn dochters een gesprek had over hoe kinderen zouden reageren als ze zou vertellen dat haar moeder prinses Anna was. „Ik zei: ik weet dat je daar trots op bent en eigenlijk zou je het daar best over mogen hebben. Maar ik waarschuw je vast dat dat andere kinderen waarschijnlijk jaloers zal maken. En misschien weten ze niet zo goed hoe ze met dat gevoel om moeten gaan.”

Justin herkende dat als het om zijn zoontje Silas (5) gaat. „Dat hebben we ook, dat zijn schoolvriendjes roepen: jouw papa is Branch”, vertelt hij, verwijzend naar zijn stemmenrol in de Trolls-films. „We moeten maar hopen dat we ze kunnen leren dat we hartstikke leuk werk hebben, maar dat we meer zijn dan alleen dat.”