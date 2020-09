Kenneth Letsoin wil knallen

Kenneth Letsoin, alias Naamloozz, werkt nog aan zijn muurschildering in het Hemgebouw. „Vrijheid is belangrijk voor me.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Een expositie als Big Art is Kenneth Letsoin, alias Naamloozz, op het lijf geschreven. Hoe groter hoe beter, is het motto van deze kunstenaar, die normaal gesproken het liefst bij nacht en ontij blinde muren buiten op straat tot zijn canvas maakt. Nu legt hij binnen de laatste hand aan een rauwe, monumentale muurschildering op het Hembrugterrein in Zaandam. „Ik hou van kleur, ik wil hier knallen.”