Carole Baskin: ’Ik val ook op vrouwen’

„Ik heb mezelf altijd als biseksueel beschouwd, hoewel ik nooit met een vrouw ben getrouwd. Maar ik zie mezelf net zo goed met een vrouw als met een man. Ik vind dat we allemaal hetzelfde zijn”, aldus Carol, die zegt aanhanger te zijn geworden van de lgbtq-gemeenschap sinds de aids-epidemie uitbrak in de jaren 80. „Ik heb destijds hele dierbare vriendschappen opgebouwd met mensen uit de gemeenschap.”

Baskin groeide naar eigen zeggen op ’in het verkeerde lichaam’. „Ik was altijd meer geïnteresseerd in ’jongens dingen’. Ik was echt een tomboy en speelde nooit met poppen. Op de een of andere manier had ik het gevoel dat er iets niet klopte, omdat ik ook nooit een moederlijk instinct had. Maar toen ik eenmaal contact kreeg met de lgbtq-gemeenschap besefte ik dat ik gevoelens voor zowel mannen als vrouwen heb.”