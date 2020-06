Veertien BAFTA-nominaties voor tv-drama Chernobyl

Met veertien nominaties evenaart Chernobyl, over de gebeurtenissen rondom de kernramp in Tsjernobyl in 1986, het record van Killing Eve. Die serie noteerde vorig jaar een zelfde aantal. Chernobyl viel eerder al in de prijzen bij de Emmy's en de Golden Globes.

Andere grote kanshebbers zijn The Crown (zeven nominaties), Fleabag, Giri/Haji (zes), His Dark Materials, The Virtues (vijf) en Killing Eve, Sex Education en Top Boy (vier). John de Mol en zijn Talpa maken met The Voice UK kans in de categorie beste entertainmentprogramma.

Vanwege de coronacrisis zijn de bekendmaking van de nominaties en de awardshow uitgesteld. Eigenlijk zouden de prijzen al op 17 mei worden uitgereikt. Nu is de prijsuitreiking digitaal, op 31 juli.