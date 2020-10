Famke Louise opgelucht na verbreken relatie

Eerder woensdag werd bekend dat Famke en Trè na drie maanden uit elkaar zijn. De liefde zou zijn bekoeld omdat de Australische singer-songwriter de vele aandacht die de zangeres krijgt niet goed kon accepteren, maar dat klopt volgens Famke niet. Het management van haar ex probeerde de leiding over haar te nemen rond de ophef van de #ikdoenietmeermee-actie en dat is waarom de relatie volgens haar niet werkte.

Famke en Trè waren sinds de zomer bij elkaar. Eerder had ze een relatie met Ronnie Flex.