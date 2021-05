Paris Hilton: van sekstape tot huwelijksserie

Ⓒ Getty Images

Paris Hilton maakt binnenkort haar comeback op het scherm als realityster. De socialite, die samen met Nicole Richie furore maakte met The Simple Life, stapt over niet al te lange tijd in het huwelijksbootje met haar verloofde Carter Reum. De aanloop naar dit spektakel zal te zien zijn in een nieuwe realityserie. Met haar verloofde, het aanstaande sprookjeshuwelijk en zelfs een kinderwens lijkt Paris zich helemaal gesetteld te hebben in het burgerlijke leven. Dat is misschien maar goed ook, want de steenrijke Hilton-telg heeft het nodige meegemaakt...