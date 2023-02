Opnieuw Nederlandse kansen bij de Grammy Awards

Het Nederlandse orkest is genomineerd in de categorie Best Global Music Album. Het is de zoveelste nominatie voor het collectief. Vier keer won het orkest de prestigieuze award, in 2020 voor het laatst.

Ook zijn meerdere Nederlandse producers, waaronder Sim Fane en Daan, genomineerd voor hun samenwerkingen met internationale artiesten.

Beyoncé

De grootste kanshebber op een Grammy is Beyoncé met negen nominaties. Daarna volgt Kendrick Lamar met acht kansen en Adele en Brandi Carlile met ieder zeven nominaties.

Tijdens de ceremonie treden onder anderen Lizzo, Bad Bunny, Mary J. Blige en Sam Smith op. De uitreiking wordt gepresenteerd door Trevor Noah.