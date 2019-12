Zieke koning Harald laat zoon taken overnemen

Er waren vragen toen Harald woensdag niet verscheen bij de wekelijkse vergadering van de Noorse regering in het koninklijke paleis in Oslo. Er werd eerst gedacht dat de koning in het buitenland zat, maar donderdag werd dus bevestigd dat hij ziek was. Haakon zal daarom ook bij de laatste bijeenkomst van het kabinet in zijn eentje de beslissingen moeten nemen.

Het is niet de eerste keer dat Haakon de taken van Harald tijdelijk overneemt. In april 2018 moest Harald ook even pauze nemen omdat hij last had van darmproblemen en pijn in zijn voet. Toch denkt de koning er niet aan om afstand te doen van de troon.