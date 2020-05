Netflix maakt film over wereldkampioenen vrouwenvoetbal

De film volgt het team en de speelsters op weg naar de WK-finale in de Rose Bowl waar ruim 90.000 toeschouwers op afkwamen. De Amerikaanse voetbalsters werden in die wedstrijd voor de tweede keer wereldkampioen nadat Brandi Chastain in de penaltyserie tegen China de winnende strafschop had benut.

Het toernooi in de Verenigde Staten zorgde er, met name in de VS zelf, voor dat de interesse voor vrouwenvoetbal toenam. Ook werden er meerdere kijkcijferrecords gebroken met de uitzendingen van de wedstrijden.

Tendo Nagenda, vice-president van Netflix Films, is erg blij dat de streamingdienst het project heeft gekregen. De prestatie van de voetbalsters is nog altijd een inspiratie voor hem. „Dat team, die goal en Brandi Chastains onvergetelijke reactie lieten mij geloven dat ik alles kon doen en ook op mijn manier kon doen.”