Alec Baldwin interviewt Woody Allen live op Instagram

„Laat me vooropstellen dat ik géén behoefte heb in waardeoordelen van anderen en schijnheilige reacties”, schrijft Baldwin. „Ik ben overduidelijk iemand met mijn eigen waarden en normen en het kan me niet schelen wat iemand anders ervan vindt. Als jullie vinden dat er een zaak moet komen in de vorm van een HBO-documentaire, dan is dat jullie probleem.”

Baldwin verwijst hiermee naar de HBO-documentaire Allen v. Farrow, Deze vierdelige serie gaat in op verschillende schandalen rond Allen en zijn ex-vrouw Mia Farrow. Ook Dylan Farrow, de dochter van actrice Mia Farrow, komt uitgebreid aan het woord over de beschuldigingen van incest die ze heeft geuit tegen Allen. De regisseur zou haar op 7-jarige leeftijd hebben misbruikt, iets wat Allen altijd heeft ontkend.

„Zoals al decennia bekend is, zijn deze beschuldigingen categorisch onjuist. Meerdere instanties hebben ze destijds onderzocht en geconstateerd dat, wat Dylan Farrow ook mocht geloven, er nooit misbruik heeft plaatsgevonden. Het is dan ook niet verrassend dat dit wordt uitgezonden door HBO, zij hebben productiedeal en zakelijke relatie met Ronan Farrow. Hoewel deze slordige docu de aandacht kan trekken, verandert het niets aan de feiten”, reageerde Woody naar aanleiding van de docu. De serie is gemaakt aan de hand van onder meer rechtbankdocumenten, politiebewijs en nooit eerder vertoond audiomateriaal.

Baldwin en Allen hebben in het verleden vaker met elkaar gewerkt, onder meer aan de films Allen on Alice (1990), To Rome With Love (2012) en Blue Jasmine (2013). Baldwin is ook een van de mensen die Allen altijd is blijven verdedigen terwijl hij onder vuur lag wegens vermeend misbruik. Het interview is dinsdag om 16.30uur Nederlandse tijd te zien.