’Ex-man Carole Baskin na ruim 20 jaar levend teruggevonden in Costa Rica’

In Tiger King 2 onthult Joseph Fritz, Don’s advocaat, dat een detective hem heeft verteld dat Don gezond en wel in Costa Rica woont. Naar verluidt heeft hij ook zijn identiteit veranderd.

Baskin heeft nu ook voor het eerst gereageerd op de beweringen dat haar eerste echtgenoot mogelijk nog leeft. Ze vertelt dat ze niet had gedacht dat hij zichzelf overeind zou kunnen houden. „Ik dacht niet dat hij in staat was om zichzelf te onderhouden. Hij had 1 miljoen dollar bij zich om aan zichzelf te bewijzen dat hij hiermee rond kon komen. Echter liepen de investeringen die hij had gedaan heel slecht. Ik weet niet hoe het komt dat Homeland Security zegt dat hij nog leeft, maar ik ben blij met dit nieuws.”

Vermissing

Don Lewis wordt sinds 1997 vermist en werd in 2002 doodverklaard. In de documentaire Tiger King beschuldigt Baskins aartsvijand Joe Exotic haar ervan iets met zijn vermissing te maken te hebben gehad. Hij suggereert daarbij zelfs dat Carole haar echtgenoot heeft vermoord en zijn lichaam aan de tijgers in haar natuurpark heeft gevoerd.

Het tweede seizoen van Tiger King is nu te zien op Netflix. Het seizoen volgt Joe Exotic achter de tralies en Carole Baskin die zijn beruchte dierentuin nadert.