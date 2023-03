Bruce Springsteen krijgt hoogste Amerikaanse onderscheiding

Ⓒ ANP/HH

Bruce Springsteen gaat dinsdag op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden. De zanger is een van de twaalf sterren die tijdens een ceremonie in de East Room van het Witte Huis de National Medal of Arts ontvangt, de hoogste onderscheiding die een artiest kan krijgen van de Amerikaanse overheid.