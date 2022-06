Top Gun: Maverick met bijna 300 miljoen dollar grootste hit Tom Cruise ooit

Het record stond op naam van War of the Worlds, die in 2005 in alleen de VS 234 miljoen dollar opbracht. Wereldwijd staat de teller voor Top Gun: Maverick inmiddels op 548 miljoen dollar. Ook in Nederland breekt Top Gun 2 records. Distributeur Universal Pictures liet eerder weten dat Tom Cruise in Nederland de beste openingsdag van 2022 op zijn naam heeft gezet.

Het langverwachte vervolg van Top Gun beleefde vorige maand de Europese première op het filmfestival van Cannes. Daar werd de film bekroond met een Palme d’Or, wat Tom Cruise tot tranen toe roerde.

In Top Gun: Maverick krijgt de rebelse piloot van zijn oude maatje Ice (Val Kilmer), inmiddels generaal, een speciale opdracht om een jonge lichting vliegeniers te trainen voor een heel bijzondere en gevaarlijke missie. Een van de jonge piloten is Bradley ’Rooster’ Bradshaw (Miles Teller), de zoon van Mavericks overleden beste vriend Goose.