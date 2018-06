Hangover-acteur wordt vader

Zachs vrouw Quinn is zaterdagavond met gierende banden naar het ziekenhuis gebracht om daar te bevallen. Een bron onthult aan Us Weekly wat inmiddels vrij duidelijk is...: "Ze hebben de komst van de baby geheim gehouden."

Volgens diezelfde bron zijn ze al sinds ze in 2012 in het huwelijksbootje stapten aan het 'oefenen'. "Zach zal een geweldige vader zijn." Het is voor beiden het eerste kind.

Zach (43) moest zaterdag eigenlijk zijn nieuwe film You are Here promoten op het Toronto Film Festival, maar daar had de baby geen boodschap aan. Regisseur Matthew Weiner bevestigt dat Zach vader wordt, maar ook hij hoorde het nieuws op de valreep: vrijdag, naar nu blijkt dus één dag voor de bevalling.