Gwyneth Paltrow vreest postnatale depressie

Gwyneth kreeg daarmee te kampen na de geboorte van haar zoon Moses in 2006. "Het duurde een jaar voordat ik daaruit was", vertelt de blondine in een interview. Bij dochter Apple, van nu acht, had ze daar geen last van. "Toen was ik superblij."

Ook vraagt de 40-jarige Hollywoodster zich af of ze echt nog een keer aan de luiers wil. De echtgenote van Coldplay-zanger Chris Martin verlangt ergens wel al enige tijd naar een derde kindje. Zij kreeg eerder dit jaar een miskraam. "Die kostte me bijna mijn leven. Ik twijfel erover het opnieuw te proberen", vertelde Gwyneth toen.