Ook Jeremy Irons in Gucci-film met Lady Gaga

Gucci gaat over de moord op de Italiaanse mode-erfgenaam Maurizio Gucci. Lady Gaga speelt de ex-vrouw van de couturemagnaat, Patrizia Reggiani, die opdracht gaf voor de moord nadat Maurizio haar had verlaten voor een andere vrouw. Ze kreeg een gevangenisstraf van 29 jaar, maar kwam in 2016 na achttien jaar cel vrij.

De laatste rol voor Irons was in de veelgeprezen miniserie Watchmen, waarvoor hij een Emmy-nominatie kreeg. Hij werkt momenteel aan de opnames van Netflixproductie Munich, waarin hij de voormalig Britse premier Neville Chamberlain speelt. Het is nog niet duidelijk wie hij in Gucci zal vertolken.