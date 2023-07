Vlaamse presentatrice en zangeres Bea van der Maat (62) overleden

Van der Maat werd in Vlaanderen bij het grote publiek bekend als presentatrice van het muziekprogramma Tien om te zien. Ze presenteerde de VTM-show van 1989 tot 1996 samen met Willy Sommers. Daarna werd ze onder meer het gezicht van het dierenprogramma Dag Coco en het tv-spel Studio Gaga. Op Canvas presenteerde ze het reisprogramma Rare Streken.

Als zangeres zong Van der Maat in verschillende groepen. Met Won Ton Ton scoorde ze in 1987 een grote hit met het liedje I Lie and I Cheat. De volgens HLN „onsterfelijke Belpopklassieker” was begin 1988 ook enkele weken in de Nederlandse hitlijsten te vinden. Tot 2010 stond het nummer ook jaarlijks in de Top 2000 van NPO Radio 2.

Het lied trok zelfs de aandacht in de Verenigde Staten, maar een grote doorbraak bleef uit. „Net toen het avontuur in de VS van start zou gaan, bleek ik zwanger van mijn eerste kind. Van een geplande tournee kwam niks in huis”, zei Van der Maat daar later over tegen de VRT.

Eind jaren 80 speelde Van der Maat als actrice de hoofdrol in de film Koko Flanel. In deze Vlaamse comedy was Van der Maat te zien naast onder anderen komiek Urbanus en de Nederlandse actrice Willeke van Ammelrooy.