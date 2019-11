FOTO: familie Obama wenst iedereen fijne Thanksgiving

Michelle Obama deelt de familiefoto op Instagram. Het is een zomers kiekje van haar en Barack Obama met hun twee dochters Sasha (18) en Malia (21). Volgens The Huffington Post is de foto afgelopen mei gemaakt op de avond van Sasha’s High School Prom.

De familie Obama Ⓒ Instagram

De Obama’s deelden vaker een familiefoto om Thanksgiving te vieren. Zo plaatste Barack Obama in 2012 deze foto uit de oude doos op Twitter. Hij was toen net herkozen voor zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten.