Man Halyna Hutchins: ’Absurd dat Alec Baldwin geen verantwoordelijkheid neemt’

In het interview vertelt Baldwin dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor de dood van de 42-jarige Hutchins. „Het idee dat iemand die het wapen vasthad en ervoor heeft gezorgd dat het afging niet verantwoordelijk is, vind ik absurd”, zegt de weduwnaar daarover. „Ik werd zo kwaad toen ik dat zag. Ik was kwaad dat hij zo gedetailleerd over haar dood praatte en vervolgens geen verantwoordelijkheid nam terwijl hij net had beschreven hoe hij haar had gedood.”

Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang, laat een woordvoerder van het district Santa Fe in de staat New Mexico weten aan Deadline. Hutchins, die een 9-jarige zoon met de cameravrouw heeft, heeft de producenten van de film inclusief Baldwin aangeklaagd. Zij hebben daarop via hun advocaten laten weten dat Baldwin, Hutchins en de rest van de crew vertrouwden op de wapenexpert op de set en degene die over de rekwisieten, zoals het gebruikte wapen, ging.

De wapenexpert van dienst, Hannah Gutierrez-Reed, heeft op haar beurt weer de leveranciers van de munitie die voor de film werd gebruikt aangeklaagd, omdat deze Seth Kenney en het bedrijf PDQ Arm and Prop een mix van oefenpatronen en echte kogels zou hebben aangeleverd. Ze zouden daarbij hebben aangegeven dat het om alleen de ’oefenkogels’ ging, waar geen kruit of kogel inzit.

Halyna Hutchins kwam op 21 oktober om het leven nadat Alec Baldwin per ongeluk een schot loste met een wapen dat als rekwisiet werd gebruikt op de filmset. Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film Rust, een western waar Baldwin behalve als acteur ook als co-producent voor werkt. Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed enkele uren later aan haar verwondingen. Ook de regisseur werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, hij wist te overleven.