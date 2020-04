Tom Hanks geeft gepeste Corona een Corona-typemachine

De pestkoppen plaagden de scholier vanwege zijn naam in verband met de uitbraak van het coronavirus dat ook in Australië slachtoffers heeft geëist. Daar vielen tot nu toe 67 doden en raakten ruim 6500 mensen besmet.

„Ik voel me beroemd”, zei Corona tegen Reuters nadat hij de boodschap van Hanks hoorde. Hanks stuurde een bericht aan Corona nadat de jongen hem een brief had gestuurd met de vraag: „Gaat het goed met je?.” Daarop ontstond al snel een lange afstandvriendschap tussen Corona en Tom.

De Amerikaanse acteur weet wat het is om besmet te zijn met het coronavirus. Zowel hij als zijn echtgenote Rita Wilson waren een van de eerste beroemdheden die getroffen werden. Ze waren tijdens hun verblijf in Australië gedurende drie weken flink ziek, lagen zelfs in het ziekenhuis, maar zijn inmiddels aan de beterende hand.