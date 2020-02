Carrie ten Napel: Hoe ga ik me staande houden in Hilversum?

In een interview in Veronica Magazine vertelt Carrie dat haar vader, voetbalcommentator Evert ten Napel, aanvankelijk niet wilde dat ze bij de tv ging werken. „Hij vond mij te lief, te zacht”, zegt ze. „Hoe gaat ze zich staande houden in Hilversum, dat was zijn vrees. Maar net als hij blijf ik gewoon dicht bij mezelf, doe ik niet aan poespas en kennelijk werkt dat.” Ze vervolgt: „Papa en ik zijn niet de perfecte persoonlijkheden voor in de tv-wereld. We vinden het niet belangrijk om gezien te worden, of om een BN’er te zijn. We hebben gewoon liefde voor het vak.”

Carrie presenteert sinds januari samen met Charles Groenhuijsen iedere woensdagavond Op1. Na een maand werden ze door kijkers aangewezen als het favoriete presentatiekoppel van de talkshow. „Ja, het is echt leuk om te lezen dat ik gewaardeerd word door gewoon te zijn wie ik ben. Ik zou niet anders kunnen. Ik ben niet een opvallend type dat er snel wordt uitgepikt. Ook niet het type dat zichzelf aanmeldt.”

Carrie was dan ook dolblij toen ze werd gevraagd als een van de presentatoren van Op1. Geen moment heeft ze getwijfeld. „Ja, dacht ik, dat is wel wat voor mij. Als ik dat gevoel niet heb, begin ik er niet aan.”