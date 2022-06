Billie Eilish vanaf Glastonbury: ’Donkere dag voor Amerika’

Tijdens haar optreden zei ze dat ze, hoewel ze er trots op was om op het wereldberoemde Britse festival te mogen optreden, toch emotioneel was en dat het ’een donkere dag voor vrouwen in Amerika’ was. „Ik ben niet in staat er meer over te zeggen. Ik kan het niet verdragen erover na te denken.”

Zangeres Lizzo heeft besloten 500.000 dollar van haar aankomende The Special Tour te doneren aan verschillende abortusorganisaties. Live Nation, die haar tournee promoot, levert dezelfde bijdrage waardoor het totaal op 1 miljoen dollar komt. Het geld gaat onder meer naar de organisaties Planned Parenthood en Abortion Funds. „Het belangrijkste is actie en luide stemmen. Organisaties als Planned Parenthood en Abortion Funds hebben geld nodig om diensten te kunnen blijven aanbieden aan mensen die het meeste worden benadeeld door dit verbod.”

Op sociale media lieten meerdere bekende artiesten zich uit. Zo schreef Selena Gomez dat het ’afschuwelijk’ is dat een ’grondwet is afgenomen’. „Een vrouw zou het recht moeten hebben te kiezen wat zij wil met haar eigen lichaam.” Actrice en activiste Alyssa Milano meent dat de uitspraak ’buitenproportioneel’ slechter uitpakt voor ’mensen van kleur’, de LHBTI-gemeenschap, armen, jongeren en ’mensen die in landelijke gebieden wonen’. „Het is een trieste dag voor Amerika.” Amy Schumer laat op Instagram weten dat ze flipt, bij een uitspraak waarin opgemerkt wordt dat het Hooggerechtshof enkele dagen geleden nog besloot dat ’dragen van wapens een grondrecht is en dat dat niet aan de staten kan worden overgelaten, terwijl men nu vindt dat het grondrecht op abortus wél aan de staten kan worden overgelaten’. De band Pearl Jam liet ook van zich horen: „Niemand, niet de regering, niet de politiek en niet het Hooggerechtshof zou de toegang tot abortus, geboortebeperking en voorbehoedsmiddelen moeten beperken.”