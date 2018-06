'Sugababes al twee jaar uit elkaar'

Amelle, Heidi en Jade hebben nooit officieel een einde gebreid aan de groep en zeiden afzonderlijk van elkaar tijdens interviews regelmatig dat de groep bezig is met een nieuw album. Mooi niet dus, geeft Jade toe.

Ze klapt uit de school tegen Digital Spy. "Ik hou niet van liegen. Ik vind het oneerlijk tegenover de fans en we moeten gewoon eerlijk zijn. We zijn niet bezig met een nieuw album, al wordt dat wel vaak beweerd. Dat de band niet meer bestaat is niet mijn keus."

Jade heeft de pech dat ze bij de groep kwam op het moment dat er nauwelijks nog sprake was van een groep. "Er was toen zoveel drama aan de hand, de muziek werd daardoor ondergesneeuwd. Ik hou niet van drama. Zo'n twee jaar geleden viel alles uit elkaar."

Met de originele leden van de Sugababes gaat het een stuk beter: Siobhan Donaghy, Mutya Buena en Keisha Buchanan zijn wel samen de studio ingedoken om een nieuwe plaat op te nemen. Hun 'eerste' single Flatline is vrijdag uitgekomen, maar dus níet onder de naam Sugababes.