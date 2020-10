Kourtney Kardashian houdt van haar ’natuurlijke’ zelf

„Ik vind het heerlijk om geen make-up op te hebben, met schoon en fris haar en een frisse huid”, vertelt Kourtney in gesprek met People als haar gevraagd wordt wanneer ze zichzelf het mooist voelt. „Toen de quarantaine begon en alles dicht ging, hield ik eigenlijk veel meer van mijn dikkere en meer natuurlijk ogende wenkbrauwen. Sindsdien heb ik ze zo.”

De ’Keeping Up with the Kardashians’-ster maakte bovendien van de extra tijd gebruik door zich te verdiepen in de Amerikaanse wetten omtrent schoonheidsproducten. „Ik wil echt dat die wetten worden veranderd, zodat wij als consumenten ons geen zorgen hoeven te maken over hoe giftig onze producten voor persoonlijke verzorging zijn. Het treft iedereen, niet alleen mensen die make-up dragen. Van baby’s en kinderen tot iedereen die deodorant, tandpasta, shampoo, conditioner en lotion gebruikt.”