’Aaron Carter opgenomen in het ziekenhuis’

„Mama zal voor je zorgen”, is de tekst bij het plaatje dat genomen is in een ziekenhuis in Destin, Florida. Waarom hij precies is opgenomen, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de mentale problemen waarmee Aaron kampt. Enkele maanden geleden maakte de blonde zanger in het programma The Doctors bekend te lijden aan schizofrenie en angstaanvallen. Ook zou hij manisch-depressief zijn en verschillende soorten medicijnen slikken om zijn mentale aandoeningen onder controle te houden.

Aaron, die jarenlang worstelde met een alcohol- en drugsverslaving, ruziet bovendien al langere tijd met zijn broer Nick. Die eiste zelfs een contactverbod tegen zijn broertje. „Gezien Aaron’s toenemende zorgwekkende gedrag en zijn recentelijke bekentenis dat hij met de gedachte speelt om mijn zwangere vrouw en ongeboren kind te vermoorden, hadden wij geen andere keus dan harde maatregelen te treffen”, verklaarde Nick in september. Een dag later beschuldigde Aaron zijn overleden zus Leslie en Nick ervan hem op jonge leeftijd te hebben misbruikt.