Guus Meeuwis ontroerd door eerbetoon Efteling fonteinenshow

Guus deelt foto’s van onder meer hem en Pardoes de Tovernar, de mascotte van het pretpark. Op de achtergrond torenen de waterstralen van de Aquanura-show, die tot en met 15 november te aanschouwen is, boven hen uit.

„Het was echt overweldigend! Ik was natuurlijk vooraf betrokken bij het ontwerp van deze show, maar om het nu in het echt te zien en te horen is geweldig, zo speciaal.” Er kon geen publiek te gast zijn bij de première, maar de zanger vindt het een hele eer dat de fonteinenshow nu elke avond ’voor zoveel bezoekers te zien zal zijn’.

Voor zijn jubileum zou de zanger eigenlijk voor de vijftiende keer op rij de stadionconcerten van Groots met een zachte G geven, maar die werden vanwege het coronavirus afgelast. „Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik dit bijzondere cadeau van de Efteling heb mogen ontvangen”, zei Guus eerder.