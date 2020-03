MAFS-Robin en vriendin verwachten baby

„Trotse vader in spe, trotse mama in spe”, schrijft Robin naast een aantal foto’s en een echo-filmpje. Uit de hashtags valt op te maken dat zijn vriendin Kim in september is uitgerekend. „Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest”, aldus Robin.

In Married at first sight was te zien dat Robin en zijn ’match’ Kimberly een punt achter hun experimentele huwelijk zetten, omdat het niet uitgroeide tot liefde. Vlak daarna werd bekend dat Robin niet met lege handen is achtergebleven en een relatie heeft met Kim.