Nu toch ’corona’-talkshow Beau op RTL 4

In Beau Blijft Binnen praat Beau over alles dat ons op dit moment bezighoudt. Iedereen kan met het programma, dat 40 minuten gaat duren, meedoen en inbellen.

De show is zaterdag aansluitend op BankGiro Miljonairs te zien om 22.45 uur en zondag na Meisje van Plezier om 22.20 uur.

Het idee voor een extra talkshow voor Beau tijdens de coronacrisis werd anderhalve week geleden al geopperd door Eva Jinek. Daarop liet Beau weten in gesprek te zijn met de zender om te kijken in welke vorm ze dit zouden kunnen gieten. Hij zei toen over de mogelijke inhoud van zijn show: „Nu zijn we heel erg op het nieuws en niet op wat de mensen allemaal meemaken. Dat zou ik interessant vinden, dan voel je je toch gehoord als kijker.”

Vanaf 4 mei keert ook Beau zijn talkshow Beau op RTL 4 terug. Hij neemt hiermee het stokje over van Eva Jinek en krijgt dan ook dezelfde uitzendtijden.