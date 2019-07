Duncan Laurence schrijft meerdere songs per week

„In Amerika wil ik gaan schrijven en nieuwe mensen ontmoeten. En proeven aan een van de grootste steden in de popmuziek”, vertelde Duncan donderdag aan tafel bij Pauw. „Ik heb er heel veel zin in.”

De zanger, die samen gaat werken met Capital Records, hoopt een aantal nummers op papier te kunnen zetten, maar is zich er ook van bewust dat je creativiteit niet kan dwingen. „Soms is het ook goed om gewoon liedjes te schrijven waar je niks mee hoeft. Dat je kan denken: super mooi, maar ik ga het nooit uitbrengen.” Ook thuis schrijft Duncan veel. „Sinds kort heb ik een piano thuis, dat is heel fijn. Dan schrijf ik zo’n twee a drie songs per week. Ik wil een bepaald niveau nastreven en dan is het goed om gewoon veel te schrijven.”

Voordat de zanger naar Amerika vertrekt, staat hij vrijdag eerst nog in Paradiso Amsterdam. Die show is volledig uitverkocht.