NPO-directeur Frans Klein weg bij de NPO

Frederieke Leeflang, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, dankt Klein in een reactie voor zijn werk voor de omroep. „Frans Klein neemt afscheid van de NPO op een moment dat de NPO een nieuwe weg is ingeslagen en wij, samen met de omroepen, een nieuwe strategie ontwikkelen. Wij danken Frans voor zijn grote inzet, betrokkenheid en betekenis voor de programmering van de publieke omroep in de afgelopen 36 jaar.” De zoektocht naar een vervanger wordt in gang gezet, meldt de NPO.

Klein trad vorig jaar terug als Directeur Video na een publicatie in de Volkskrant over de werkcultuur bij het programma DWDD. De onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) zou in eerste instantie alleen onderzoek doen naar DWDD, maar dat werd al gauw de hele publieke omroep.

Klein begon zijn carrière eind jaren 80 bij de VARA, waar hij verschillende functies vervulde. Zo was hij onder meer medewerker bij de afdeling Klassieke Muziek en hoofd Planning & Productie. Later werd Klein adjunct-directeur Radio & Televisie (1998), directeur Productie & Nieuwe Media (2000) en uiteindelijk directeur van de omroep (2004). Omroepbaas bleef Klein tot aan de fusie met BNN in 2014. Daarna werd hij Directeur Video bij de NPO. In die rol is Klein eindverantwoordelijk voor de videoprogrammering van de publieke omroep.