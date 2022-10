Premium Het beste van De Telegraaf

’Liefdeskind’ Charles en Camilla wil wereld overtuigen met docu op Netflix

In de hoop eindelijk bij de Britse royals door te kunnen dringen, wendt Simon Dorante-Day zich nu tot Netflix. Ⓒ ANP/HH

„Ik ben ervan overtuigd dat 2022 het jaar is waarin ik voor eens en voor altijd bewijs dat Charles en Camilla mijn biologische ouders zijn!”, riep Simon Dorante-Day eerder dit jaar nog vol overgave. Maar met nog maar een kleine drie maanden te gaan, lijkt hij die belofte niet waar te kunnen maken. Het vermeende liefdeskind van de koning en zijn vrouw is echter niet van plan op te geven en richt zijn pijlen nu op Netflix. „Ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren, maar ik ben er blij mee.”