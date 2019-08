Guns ’n Moses, Poo Fighters... Twitter gaat los op bandnamen

Soy Division en Arctic Donkeys zijn twee voorbeelden van bandnamen die onder handen zijn genomen. Verder kregen ook Pink Floyd, Pet Shop Boys en The Cure nieuwe namen. Die bands werden omgedoopt tot Pink Flood, Pet Shop Toys en The Cute. Guns ’n Mozes en The Beagles werden de nieuwe namen voor Guns ’n Roses en The Beatles. Supertramp werd Supertrump.

Andere twitteraars ontdoken de regels een beetje en voegden juist één letter toe aan de bandnaam of haalden er eentje weg. Zo werd Coldplay Codplay en The Flamingo Lips werd de nieuwe naam voor The Flaming Lips.

Dat niet alleen fans zich van hun creatiefste kant laten zien, bewijst Brian Littrell wel. De zanger van de Backstreet Boys doopte zijn band in The Backsreet Toys.