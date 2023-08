Horeca van twee Brabantse vakantieparken Gillis deze zomer dicht

Peter Gillis mag deze zomer op zijn vakantieparken in Soerendonk en Valkenswaard de horeca niet meer openen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch in kort geding bepaald. De uitspraken in deze zaak werden donderdag gepubliceerd. Volgens de rechtbank bestaat ’ernstig gevaar’ dat de vergunning voor de horeca op de twee vakantieparken van de Oostappen Groep van Peter Gillis mede zal worden gebruikt om crimineel geld wit te wassen.

Ⓒ ANP/HH