Arjen Lubach te gast in programma Jan Böhmermann

Het is niet exact duidelijk wat Lubach komt doen in de show. Het tweetal ontwikkelde twee jaar geleden samen het satirische project Every Second Counts, een website waar talloze komieken een filmpje maakten om hun land aan de Amerikaanse president Donald Trump te introduceren. Dit initiatief volgde op het succes van Lubachs filmpje The Netherlands second, waarin hij Nederland uitlegde voor Trump.

Lubach is vaker te gast in buitenlandse programma’s; zo was hij eind vorig jaar te zien in de VS bij Seth Meyers. De Groningse komiek start begin oktober met het nieuwe seizoen van zijn programma Zondag met Lubach.